قرغيزستان تعتمد لقاح «سبوتنيكV» الروسي

أعلنت وزارة الصحة القرغيزية اليوم أنها اعتمدت رسميا لقاح “سبوتنيكV” الروسي المضاد لفيروس كورونا لاستخدامه في عمليات التلقيح بالبلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع روسيا اليوم: “أصدرت إدارة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بقرغيزستان شهادة تسجيل للقاح (سبوتنيكV) ما سيسمح في المستقبل القريب بتطعيم السكان به لمنع الإصابة بفيروس كورونا”.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في قرغيزستان تجاوزت 86 ألف حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1460.