موسكو تؤكد أن العقوبات الأوروبية الجديدة لن تمر دون رد

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤدي بالعلاقات بين الجانبين إلى طريق مسدود وسيتم الرد عليها.

وأوضح سلوتسكي في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة تاس: أن العقوبات الأوروبية الجديدة بحجة قضية الكسي نافالني تمثل خطوة جديدة باتجاه المزيد من تدهور العلاقات وهي لن تمر دون رد من جانبنا، مضيفا: أن “بروكسل تتبع بشكل متواصل نهجا يقود إلى تراجع الحوار المتبادل مع روسيا مستخدمة أعذارا ومبررات استفزازية ومتفقا عليها .. وهذا الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يجعل أي تطبيع للعلاقات أمرا سهلا”.

وشدد سلوتسكي على أن دول الاتحاد الأوروبي بنهجها هذا “تدفع بالشراكة مع موسكو إلى طريق مسدود.. والمخرج من ذلك يكون فقط عبر الابتعاد عن السياسة الرامية لاحتواء روسيا”.