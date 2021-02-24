إحباط محاولة تنفيذ تفجير إرهابي في طهران

أحبطت الشرطة الإيرانية محاولة تنفيذ هجوم إرهابي انتحاري في العاصمة طهران.

وبحسب قناة العالم، قال قائد الشرطة الإيرانية في طهران العميد حسين رحيمي في تصريح للصحفيين اليوم: “تم خلال الأيام الماضية إلقاء القبض على شخص كان يخطط للقيام بعمل تخريبي بفضل يقظة رجال الشرطة على مشارف طهران”، لافتا إلى أن الشخص الذي تم القبض عليه كان يحمل سلاحا وحزاما ناسفا ومواد حارقة وجهاز تحكم عن بعد ومعدات أخرى.

وذكر رحيمي أن ضابطاً في الشرطة تمكن من القبض على هذا الإرهابي وقام على الفور بتفكيك القنبلة التي يحملها وإحباط هذه العملية الإرهابية.