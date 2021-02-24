انطلاق فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي

تحت شعار (نحو اقتصاد زراعي تنموي وتنافسي)، انطلقت اليوم فعاليات ملتقى تطوير القطاع الزراعي التحديات والفرص في قصر الأمويين للمؤتمرات بريف دمشق، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.

وفي بيان لوزارة الزراعة، فإن الملتقى سيتيح اللقاء بين المشاركين في ورشات العمل التخصصية والحوار الناشئ بينهم بعرض معظم المنتجات الرئيسية وتحليل الأوضاع الحالية والجديدة المستهدفة المراد الوصول إليها والصعوبات التي تعترض ذلك والحلول المقترحة.

ويناقش الملتقى التحديات التي يعاني منها القطاع الزراعي على مستوى السياسات الكلية والاقتصاديات المحلية لكل منتج وتصنيف هذه التحديات وتحديد الأدوار المرتبطة بكل جهة لاستكمال سلسلة الإنتاج المستدام وإعادة هيكلة قطاع الزراعة باعتباره مكوناً رئيساً من مكونات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحديد البدائل الملائمة وتحليل سلسلة الإنتاج والمراحل المرتبطة بها وتحديد المشكلات وتقديم مقترحات السياسات البديلة والهيكل التنظيمي المرن للقطاع الزراعي.

كما يقام على هامش الافتتاح معرض للآليات الزراعية والمعدات الحديثة والمطورة وتجهيزات الطاقة المتجددة.