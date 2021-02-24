حالة الطقس خلال اليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة محذرة من تشكل الصقيع ليلاً على المناطق الجبلية ومن حدوث الضباب في المناطق الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية والقلمون خلال ساعات بعد الظهر والمساء.