مجدداً.. التنظيمات الإرهابية تستهدف ممر ترنبة-سراقب

استهدفت المجموعات الإرهابية بقذيفة هاون محيط ممر ترنبة-سراقب الإنساني بريف إدلب الشرقي وذلك لترهيب الأهالي ومنعهم من الخروج إلى المناطق المحررة والآمنة.

وأفاد مراسل سانا بأن الإرهابيين واصلوا لليوم الثالث منع المدنيين من الوصول إلى ممر ترنبة-سراقب في حين استهدف إرهابيون يتحصنون في محيط بلدة النيرب الممر بقذيفة هاون وأطلقوا رشقات من الأسلحة الرشاشة لبث الذعر في نفوس المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الإرهابيين في مدينة إدلب وريفها باتجاه المناطق الآمنة التي حررها الجيش من الإرهاب.

وفي تصريح للمراسل قال محافظ إدلب محمد نتوف إن المجموعات الإرهابية زادت من عدد الحواجز في المناطق التي تسيطر عليها على اتجاه الممر الإنساني لترهيب المواطنين ومنعهم من الخروج كما عمدت إلى إطلاق رشقات من الأسلحة الرشاشة باتجاه المحاور والنقاط التي توصل إلى الممر وتقوم أيضاً بإرسال طائرة مسيرة لاستطلاع المنطقة ودب الذعر في نفوس المدنيين.

وافتتحت محافظة إدلب أمس الأول بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري ممر سراقب-ترنبة الإنساني في إطار استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب.