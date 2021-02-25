الجو غائم جزئياً والحرارة أعلى من معدلاتها

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة .

ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والجنوبية الغربية والقلمون خلال ساعات النهار محذرة من حدوث الصقيع على المناطق الجبلية والضباب في المناطق الجنوبية الغربية خلال ساعات الصباح الباكر.

غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية والجو غائم جزئياً بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع على المناطق الجبلية والضباب في المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر .