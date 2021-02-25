اللاذقية.. الطالبة التي تعرضت للطعن خضعت لعمل جراحي وحالتها مستقرة

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر مدير عام مشفى تشرين الجامعي د.لؤي نداف في تصريح ل ” البعث ” أن الطالبة التي تمّ إسعافها إلى المشفى من السكن الجامعي في جامعة تشرين بعد ان خضعت لعمل جراحي.

مبيّنا أنه أجريت للطالبة إسعافات لجرح خفيف في الرقبة و لجرح آخر أكبر في اليد و أكد أن حالتها مستقرة و تتلقى العلاج في المشفى و أن الجرحين ناتجين عن آلة حادة.

وذكر مصدر في المدينة الجامعية أن حالة الطالبة مستقرة و أن هناك تحقيقات من الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة.

وقد تمّ تداول تعرض الطالبة إلى عملية طعن بآلة حادة تم إسعافها إلى المشفى على أثرها.