25, 02, 2021 - 10:20 مساءً

اللاذقية.. الطالبة التي تعرضت للطعن خضعت لعمل جراحي وحالتها مستقرة

مراسلون ومحافظات-اللاذقية   10

اللاذقية – مروان حويجة

ذكر مدير عام مشفى تشرين الجامعي د.لؤي نداف في تصريح ل ” البعث ” أن الطالبة التي تمّ إسعافها إلى المشفى من السكن الجامعي في جامعة تشرين بعد ان خضعت لعمل جراحي.
مبيّنا أنه أجريت للطالبة إسعافات لجرح خفيف في الرقبة و لجرح آخر أكبر في اليد و أكد أن حالتها مستقرة و تتلقى العلاج في المشفى و أن الجرحين ناتجين عن آلة حادة.
وذكر مصدر في المدينة الجامعية أن حالة الطالبة مستقرة و أن هناك تحقيقات من الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادثة.
وقد تمّ تداول تعرض الطالبة إلى عملية طعن بآلة حادة تم إسعافها إلى المشفى على أثرها.

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