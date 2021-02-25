المصرف المركزي ينفي ما يشاع عن طرح فئة نقدية جديدة

نفى مصرف سورية المركزي كل ما يشاع حول التحضيرات لطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية، مشيراً إلى أن جميع الإشاعات بهذا الشأن عارية من الصحة جملة وتفصيلاً وهدفها زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين.

وبحسب ماذكرت وكالة سانا، أوضح المصرف بأن إصدار الفئات النقدية مبني على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي وذلك من خلال متابعته للأسواق وتأمين احتياجات التداول من كل فئات الأوراق النقدية.

وأهاب المصرف بالمواطنين توخي الحذر من الإشاعات التي تستهدف مدخراتهم، سواء تلك التي تبثها صفحات التواصل الاجتماعي أو بعض المحللين ممن يدعون الخبرة، داعياً وسائل الإعلام إلى ضرورة الاعتماد في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإجراءاتها فقط على الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصرف.