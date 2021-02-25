فرع نقابة المقاولين في حمص يعقد مؤتمره السنوي

تحت شعار ” مقاولو حمص يد بيد لبناء وطننا الغالي سورية “عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات بحمص مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق عمر حورية أمين فرع الحزب والمهندس بسام بارسيك محافظ حمص والرفيق أيمن ملندي نقيب المقاولين بسوريا وحسام عودة رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية الفرعي وذلك بقاعة سامي الدروبي في المركز الثقافي العربي بحمص .

وأشار الرفيق حورية إلى إننا نمر بمرحلة صعبة تتطلب منا أن نكون على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقنا حيث تتكالب قوى العدوان التي فشلت في تحقيق أهدافها بالحرب العسكرية على نهب الثروات الاقتصادية وحرمان الشعب العربي السوري من الاستفادة منها بهدف الضغط لتحقيق ما عجزت عنه بالميدان ، مؤكداً أن هذا الصمود الأسطوري لشعبنا وجيشنا الباسل بقيادة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس الجمهورية سيكلل بالنصر المؤزر وستعود سورية إلى أفضل مما كانت بفضل شرفاء هذا الوطن .

بدوره محافظ حمص أكد على أهمية المؤتمر لجهة الاستماع إلى مطالب المقاولين وتبادل وجهات النظر معهم بما يحقق نهضة عمرانية خلال المرحلة القادمة مؤكداً على دورهم الهام في عملية إعادة الإعمار وبناء سورية .

وتركزت المداخلات حول العديد من القضايا المتعلقة بعمل المقاولين وأهم المطالب والمقترحات لتطوير آلية العمل وإنجاز كافة المشاريع المتعاقد عليها .

حمص – صديق محمد