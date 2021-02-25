مجلس اتحاد عمال محافظة ديرالزور يبحث التحضيرات لعقد المؤتمر السنوي

تركز جدول أعمال مجلس اتحاد عمال محافظة ديرالزور الذي ترأسه الرفيق محمد النحرس رئيس اتحاد عمال محافظة ديرالزور حول بحث التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السنوي للاتحاد والمقرر عقده يوم الاحد القادم الواقع في الثامن والعشرين من شهر شباط الحالي وإغناء هذا المجلس بالطروحات التي تلبي طموحات العمال في كافة المجالات.

واستعرض أعضاء المجلس عمل النقابات وما تم تنفيذه والخطط المدرجة على جدول الأعمال والتطرق لعدد من القضايا العمالية .

وخلال حديثه أكد محمد النجرس رئيس اتحاد عمال محافظة دير الزور على ضرورة أن يخرج المؤتمر بالطروحات العمالية الجادة وهذا يأتي من خلال إغناء المؤتمر بهذه الطروحات وعلى كافة المجالات لأن هذه المؤتمرات تعتبر محطات نضالية يتم من خلالها الوقوف عند الايجابيات ليتم تعزيزها في العمل والوقوف عند السلبيات ليتم تلافيها في مرحلة العمل القادمة

وأشار النجرس بأنه يجري العمل للحصول على موافقة لبناء مستوصف عمالي يضم اختصاصات الأطفال والنسائية والداخلية وهذا يصب لمصلحة العامل في المحافظة .

وفي ختام حديثه وجه النجرس التحية لأرواح شهدائنا الأبرار والتحية لرجال الجيش العربي السوري الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة في ساحات المعارك ووجه التحية لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد النجرس بأننا مقبلون على استحقاق هام هو الاستحقاق الرئاسي يتطلب منا أن نكون صوت واحد ونقول نعم للسيد الرئيس بشار الأسد.

ديرالزور – مساعد العلي