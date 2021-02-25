هيونداي تسحب عشرات الآلاف من سياراتها لهذا السبب
أعلنت شركة هيونداي عن نيتها سحب أكثر من 81 ألفا من سياراتها الكهربائية المطروحة في أسواق العالم لإخضاعها للصيانة بعد اكتشاف أعطال في بطارياتها تتسبب بنشوب حريق فيها.
وأوضحت الوكالة: أنه من المفترض أن تستبدل هيونداي أنظمة التحكم بالبطاريات في نحو 75680 سيارة من نوع /كونا/ وفي 5716 سيارة من نوع /لونك/ وفي 305 حافلات كهربائية أيضا، مشيرة إلى أن بطاريات السيارات المذكورة كانت قد طورت من قبل شركة تابعة ل/ل جي/.
وبينت الوكالة: أن قيمة أسهم هيونداي انخفضت بنسبة 9ر3 بالمئة بعد إعلانها نيتها سحب السيارات المذكورة وكذلك انخفضت أسهم شركة كيا التابعة لها بنسبة 7ر4 بالمئة.