وزارة الخارجية والمغتربين تنعي السفير الدكتور بهجت سليمان

ببالغ الحزن والأسى تنعي وزارة الخارجية والمغتربين، السفير الدكتور بهجت سليمان، الذي وافته المنية صباح اليوم في دمشق، بعد حياة مليئة بالعطاء، كرسها لخدمة قضايا سورية، والدفاع عنها وخاصة في مواجهة الحرب الظالمة التي تتعرض لها. ومثّل سورية خير تمثيل من خلال عمله في السلك الدبلوماسي سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

إن وزارة الخارجية والمغتربين إذ تفتقد اليوم أحد فرسانها، تتقدم بأحر العزاء إلى عائلة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، وتجدد العهد على الاستمرار في الدفاع عن قضايا الوطن بكل الصلابة، والإيمان بحتمية تحقيق النصر الكامل على الإرهاب وداعميه.