تقرير استخباراتي قد يتسبب بإعادة تقييم العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن على الولايات المتحدة إعادة تقييم علاقاتها مع السعودية وذلك بعد تقرير استخباراتي يؤكد موافقة ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان على جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت رويترز عن بيلوسي قولها إن “الديمقراطيين في مجلس النواب سيقدمون تشريعات تكرم حياة خاشقجي المهنية مع عقوبات تستهدف أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة ضد الصحفيين” مضيفة.. إن “السعودية بحاجة إلى معرفة أن العالم يراقب أعمالها المزعجة وأننا سنحاسبها”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدرت نسخة رفعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأمريكية عن مقتل خاشقجى جاء فيه.. “نحن نرى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.