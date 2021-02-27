طلائعيو السويداء ينتخبون برلمانهم

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك:

بدأت في السويداء انتخابات برلمان الأطفال الذي أطلقته منظمة طلائع البعث تحضيرا لإطلاق الجلسة الأولى في السابع من آذار المقبل.

الرفيق وليد أبو عسلي رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي الفرعي بين خلال اطلاعه على سير الانتخابات في بعض الوحدات الطليعية أن التجربة تعزز الثقافة الدستورية وقيم الديمقراطية والعدالة وكيفية تطبيقها بالإضافة لتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء وأيضا تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للرفاق الطليعيين.

بدوره أكد الرفيق جلال زين الدين أمين فرع الطلائع على الانطلاقة النوعية للانتخابات تحضيرا للجلسة الأولى للبرلمان والذي يشكّل الأمل الواعد لانطلاقة متجدّدة في إبداع الأطفال من خلال منظمتهم الغالية التي تسهم في غرس القيم الوطنية والاجتماعية والتربوية، انطلاقاً من أن المنظمة هدية غالية من القائد المؤسّس حافظ الأسد، وتتعزّز وتتنامى وتسمو في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، حضر الجولة نقيبة المعلمين هند جربوع ومدير التربية بسام ابو محمود.