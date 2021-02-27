محامو طرطوس يعقدون مؤتمره السنوي

البعث ميديا- طرطوس – رشا سليمان

عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في طرطوس مؤتمرها السنوي ، تحت شعار ( البوصلة دائما لنا جميعاً هي ، سيادة سورية واستقلال قرارها وسلامة ترابها وكرامة أبنائها ) بحضور أمين فرع طرطوس للحزب الرفيق د. محمد حبيب حسين ومحافظ طرطوس الرفيق صفوان أبو سعدى، وذلك في المركز الثقافي العربي في طرطوس.

وناقش المؤتمر التقرير السنوي للفرع وإقراره و استعراض التقارير السياسية والتنظيمية و ما نفذ من خطة عمل الفرع خلال عام ٢٠٢٠ وخطة عمل الفرع لعام ٢٠٢١ والاجابة على مداخلات الرفاق أعضاء المؤتمر والتي تركزت حول ،حشد طاقات وقدرات وإمكانيات المحامين وعدد من القضايا التي تخص عمل المحامين بما يحسن واقع وأداء عملهم .

و أكد المحافظ على ضرورة اهتمام المحامين الذين يدخلون إلى المهنة بالتمرين والتدريب والتأهيل وإقامة دورات في القانون العام والخاص ، ولفت أن المحامي يحتاج بشكل دائم ليطور نفسه بالعمل، و أشار إلى أهمية تضافر الجهود بما فيه الخير لهذه الشريحة و تحسين مدخولهم ومصدر رزقهم .

و أشاد عضو قيادة فرع طرطوس للحزب رئيس مكتب النقابات والمنظمات الرفيق عميد قبلان بعمل المحامين والقضاة في محافظة طرطوس ،الذين جسدوا القانون والوطنية من خلال عملهم في الدفاع عن الحق وتحقيق العدالة ، والمساهمة في عملية البناء في المرحلة القادمة بعد تحقيق النصر العسكري على كافة ساحات الوطن بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري و صمود وإرادة الشعب السوري وإفشال كل مخططات الحرب وكسر الحصار الاقتصادي الجائر وإرساله خلف قيادة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية .

وأشار المستشار هيثم حرفوش المحامي العام في طرطوس إلى ضرورة التعاون المطلق بين المحامين والقضاء لإحقاق ميزان العدالة .