احتجاجات شعبية اثر فضيحة لوزير الصحة الأرجنتيني ترتبط باللقاح المضاد لكورونا

أثارت فضيحة التمييز في توزيع اللقاحات بين السكان في الأرجنتين التي جاءت على خلفية حصول الصحفي هوراسيو فيربتسكي على لقاح في مكتب وزير الصحة الأرجنتيني قبل بقية السكان وفق تصريحات الصحفي نفسه والتي بين فيها أن أنه بفضل صداقته الطويلة مع الوزير تمكن من الحصول على اللقاح.

الأمر الذي دفع آلاف المواطنين في الأرجنتين للنزول إلى الشوارع في عدة مدن، والتظاهر احتجاجاً على التمييز في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجاء ذلك بعد استقالة وزير الصحة الأرجنتيني، جنيس غونزاليس غارسيا، من منصبه، بعد أن طلب منه ذلك الرئيس، ألبرتو فرنانديز، إثر حصول بعض المقربين منه على لقاحات ضد فيروس كورونا وهم غير مستحقين لذلك.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المحتجين احتشدوا أمس وهم يلوحون بأعلام زرقاء وبيضاء خارج مقر الحكومة في العاصمة بوينس آيرس وفي مدن أخرى حاملين لافتات كتب عليها (أعطوني لقاحي وتوقفوا عن إهدار الأموال).

وكان وزير الصحة الأرجنتني خينيس غونزاليس غارسي قدم استقالته قبل نحو 10 أيام بعدما تبين أنه ساعد أصدقاء له في الحصول على اللقاح قبل دورهم.

وسجلت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا من بينها 52 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا فيما تم تلقيح مليون شخص حتى الآن وفقاً للحكومة.