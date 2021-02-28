الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وإيقاف جرائم الاحتلال العدوانية

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات حاسمة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه وممارساته العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة وفا بيان عن الخارجية طالبت فيه المجتمع الدولي الارتقاء بمسؤولياته في مواجهة جرائم الاحتلال ومحاسبته عليها وعدم السماح له بالإفلات من العقاب وفق ماينص القانون الدولي.

وأوضحت الخارجية أن الاحتلال يواصل مخططاته الاستعمارية وعمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم المطالبات التي صدرت عن عديد من الدول بوقف الاستيطان وقرارات الضم والهدم والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية إلى أن الابقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافياً أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف والتحدي ولامبالاة الاحتلال تجاه القانون الدولي وخرقه قرارات الأمم المتحدة.