بينهم أطفال.. ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي مدنيين في منبج بريف حلب

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها الغير قانونية ضد المواطنين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها، حيث أقدم مسلحوها على اختطاف عدد من المدنيين في مدينة منبج بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” داهمت أحد المنازل في مدينة منبج واختطفت ثمانية مدنيين من عائلة واحدة بينهم أطفال وامرأة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وداهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أمس الأول قرية أبو شجرة التابعة لبلدة المنصورة 30 كم غرب الرقة واختطفت 12 مدنياً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

يذكر ان ميليشيا “قسد” داهمت في أوقات سابقة العديد من المدن والبلدات السورية الواقعة تحت سيطرتها واختطفت المدنيين في محاولة لفرض حالة من الرعب بين الأهالي أو تجتنيدهم للقتال تحت إمرة مسلحيها.