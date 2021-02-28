تفاصيل هبوط المروحية الروسية في الحسكة

أوضحت وزارة الدفاع الروسية، على خلفية أنباء عن تحطم مروحية لها في الحسكة، أن مروحية من نوع (مي 35) نفذت هبوطاً اضطرارياً أثناء قيامها بدورية جوية فوق محافظة الحسكة.

الوزارة ذكرت، في بيان نشره موقع روسيا اليوم، أن الحادث وقع اليوم أثناء تنفيذ مروحية من طراز (مي 35) دورية جوية فوق محافظة الحسكة، مشيرة إلى أن أفراد طاقمها نقلوا على وجه السرعة إلى المطار وليس هناك أي خطر على حياتهم.

كما لفتت الوزارة إلى أن طاقم المروحية أكد عدم تعرضها لإطلاق النار.

وكانت وردت أنباء سابقة تفيد بأن المروحية سقطت بين قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.