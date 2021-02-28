طقس ربيعي نهاراً وأمطار ليلاً.. تقرير الأرصاد الجوية للأيام الثلاث القادمة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في منشور على صفحتها على فيس بوك بأن الطقس سيكون متراوحا بين الصحو والغائم جزيا إلى الغائم خلال الأيام الثلاث القادمة، حيث سيكون الجو اليوم الأحد بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام يتحول إلى غائم خلال ساعات الليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية، ليميل الجو ليلاً: للبرودة، مع التحذير من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، بينما تكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر: خفيف ارتفاع الموج.

وتابعت الأرصاد الجوية في المنشور أن الجو يوم الاثنين يكون غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خاصةً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية، كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة احياناً، أما البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وختمت الأرصاد الجوية خبرها أن الجو ليوم الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة تكون غزيرة على المناطق الساحلية، مع بقاء درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل.