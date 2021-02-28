عبد اللهيان والطاس.. بحث تنمية التعاون بالمجالات العلمية بين البلدين

استقبل مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور هيثم الطاس، وبحثا سبل توطيد وتنمية التعاون بين البلدين في الشؤون العلمية والتعليمية والبحثية وزيادة تبادل الأساتذة والطلبة بين جامعات البلدين.

وقال عبد اللهيان خلال اللقاء الذي جرى اليوم في طهران إن “وعي جيل الشباب والطلبة السوريين ووقوفهم في وجه مخططات الأعداء شكلا عنصراً مهماً في الحفاظ على استقلال بلدهم وكرامته وإحباط هذه المخططات”.

من جهته قال الطاس إن الطلبة السوريين كانوا وما يزالون إلى جانب شعبهم وبلدهم في مواجهة ما يتعرض له من تآمر وإرهاب داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لتنمية التعاون الجامعي بين البلدين.