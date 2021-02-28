23 آلية معدات للاحتلال الأمريكي تدخل قواعده بريف الحسكة

لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية، ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية لدعم قواعدها في الأراضي السورية.

وذكرت مصادر محلية في الرميلان لوكالة سانا، أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفاً من 23 آلية، بين شاحنات وناقلات، محملة بسيارات عسكرية وصهاريج إلى ريف الحسكة، قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى قواعدها في المنطقة.