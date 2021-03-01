إصابة 8 مواطنين بانفجار صاعق من مخلفات الإرهابيين شمال شرق حلب

أصيب 8 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء انفجار صاعق من مخلفات الإرهابيين بالقرب من المدينة الصناعية الشيخ نجار شمال شرق حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أنه “أثناء لعب طفل بقطعة حديد صاعق من مخلفات التنظيمات الإرهابية لدى عودته من المركز الصحي في المدينة الصناعية على طريق المسلمية قام برميها خلفه ما أدى إلى انفجارها وإصابته مع 7 أشخاص آخرين بينهم نساء وأطفال وتم إسعافهم إلى مشفى الجامعة لتلقي العلاج”.

وقبل اندحارها أمام الجيش العربي السوري عمدت التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزرع العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات وذلك إمعاناً منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي لمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم المحررة من الإرهاب.