الصحة تواصل إعطاء اللقاح للكوادر الطبية ضمن مراكز العزل

لليوم الثاني على التوالي، تواصل وزارة الصحة إعطاء لقاح “كوفيد 19” للكوادر الصحية التي تعمل في خطوط المواجهة الأمامية ضمن مراكز العزل المخصصة لعلاج مرضى “كوفيد 19” في مختلف المحافظات.

وزير الصحة، الدكتور حسن محمد الغباش، أوضح بأنه يتم حالياً تطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل، والأولوية للفئة العمرية الأكبر بسبب محدودية الإمدادات.

وبين أن البدء بتمنيع العاملين الصحيين يضمن حمايتهم واستمرارهم بتقديم الرعاية الصحية، موضحاً بأن اللقاح استخدم في العديد من الدول وأثبت فعاليته وإعطاؤه يكون بشكل اختياري.

كما أكد على ضرورة التشدد والالتزام بالتدابير الوقائية، ولا سيما ارتداء الكمامة والتباعد المكاني وغسل الأيدي لأنها سلوكيات أثبتت نجاحها في تخفيض سرعة الانتشار واستقرار منحى الإصابات.

هذا ورصدت وزارة الصحة ارتفاعا في منحى إصابات كورونا في الفترة الأخيرة، وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي ما يستدعي التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً، وخاصة أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا وسورية لن تكون بمنأى عنها.