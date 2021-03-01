خطة لتأمين أعلاف قطيع البادية وتحصين الثروة الحيوانية

تعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق ومديرية الزراعة حالياً على إعداد خطة عمل منظمة تقوم على تأمين حاجة المربين لمادة الأعلاف بغية تمكينهم من تربية القطيع دون منغصات وتحسين فرص العيش لها في ظل الظروف الراهنة.

ومازالت المحافظة مستمرة بالقيام بتقديم الخدمات الضرورية التي تساعد المجتمع المحلي في البادية في تأمين استمرارية عمل الآبار العاملة حالياً لتقديم المياه اللازمة لمربي الأغنام ولهذه التجمعات البدوية. نظراً للمعاناة الكبيرة للمربين في البادية.

وبحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة في المحافظة المهندس حسين العبدلله صرح للبعث ميديا قائلا يبلغ معدل الأمطار السنوية في البادية أقل من 200مم وتعتبر المصدر الرئيسي لمراعي الأغنام والإبل، كما يوجد هناك 37 خبرة وعدداً من المحميات، ويستمر العمل في إعادة وتأهيل وتجهيز باقي الآليات، إضافة للاستمرار بأعمال إعادة المشاتل الرعوية والاستمرار بتنفيذ الخطط الموضوعة في مجال الثروة الحيوانية.

وأضاف أن عمليات تحصين الثروة الحيوانية والدواجن تتواصل ضد الأمراض السارية والمعدية، و المنفذة لتاريخه ,بلغ عدد اللقاحات لحمى القلاعية ابقار 124925 لقاحاً وحمى قلاعية أغنام 149775 لقاحاً, جدري الأغنام والماعز 467229, ولقاح ضد مرض انتروتوكسيما بلغ 605395 لقاحا, ضد مرض برسيلا عجلات بلغ 7637 لقاحاً, برسيلا فطام 2790 لقاحاً, التهاب الجلد 10 آلاف لقاح , و جمرة خبيثة مجترات 17600 لقاحاً اما باستوريلا بلغ 97885 لقاح و ضد مرض نيوكاسل 7 آلاف لقاح.

ريف دمشق- البعث ميديا- عبد الرحمن جاويش