رحيل عضو “مجمع اللغة العربية” موفق دعبول

عن عمر ناهز ال 85 عاماً غيّب الموت عضو “مجمع اللغة العربية” موفق دعبول (1936- 2021)، بعد رحلة طويلة في العلم والثقافة والتأليف والترجمة.

ونعى “مجمع اللغة العربية” الراحل المولود في دمشق، والذي تبوأ العديد من المواقع العلمية والإدارية فكان عضو هيئة تدريس في جامعة دمشق ورئيس قسم الرياضيات فيها. كما عمل رئيس تحرير مجلات عديدة من دمشق للبحوث العلمية والثقافة المعلوماتية والمجلة المعلوماتية وعين نائباً لرئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية ورئيساً لجامعة القلمون ورئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية فضلاً عن عضويته في اللجنة العليا للتمكين للغة العربية وغيرها.

وألف دعبول عشرات الكتب العلمية منها “ميكانيك السوائل والتحليل العقدي” و”نظرية المعادلات التفاضلية وتوازن السوائل” و”معجم الرياضيات المعاصرة” و”سلسلة الرياضيات العالية” بالاشتراك مع آخرين، علماً أنه شارك مع آخرين بترجمة عشرات كتب الرياضيات.

أما البحوث العلمية فهناك عدد منها في الرياضيات وباللغة العربية وأهميتها وواقعها حيث لعب دوراً مهماً في تعريب عدد من المصطلحات الرياضية