فلسطين وامتدادها العربي “على طريق سكة الحجاز”

في سياق فعالياته الرقمية يطرح “المتحف الفلسطيني” مدوّنة صوتيّة تَتبّع خطّ سكّة حديد الحجاز، وتَتبّع موقع فلسطين في مسارها، في الزمن الذي كانت فيه فلسطين موصولة مع امتدادها الطّبيعي العربي.

المدونة التي تحمل عنوان “على طريق سكّة الحجاز”، أعدتها وتقدمها حنين صالح، في حين شارك في البحث حول الموضوع مرح خليفة.

ويسعى هذا العمل الجديد إلى استجلاء تأثير سكّة الحديد التاريخية في السياسة والاجتماع، وكشف دور الجغرافيا في القطع والوصل.

وتبث المدونة باللغة العربية مساء الأحد في 28 شباط/فبراير عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمتحف.