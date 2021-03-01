منتدى الفرص والمقاربات التجارية بين إيران وسورية يبدأ أعماله

في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية بطهران، انطلقت أعمال منتدى الفرص والمقاربات التجارية السورية الإيرانية.

ويناقش المنتدى مواضيع عدة قابلة للتأثير في زيادة الصادرات الإيرانية السورية، منها إلغاء الرسوم الجمركية للسلع المصدرة إلى سورية والبالغة 4% وخفض حظر تصدير 80 سلعة إلى مستوى الثلث.

وحضر انطلاق المنتدى عدد من المسؤولين الإيرانيين، منهم رئيس منظمة التنمية التجارية حميد زادبوم، ورئيس غرفة التجارية الإيرانية السورية المشتركة كيوان كاشفي.

يشار إلى أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيرانية افتتحت مركزاً تجارياً في دمشق، ومن المقرر إقامة معارض دائمة لبعض المنتجات الإيرانية وخلق مناخ تجاري للمصدرين.