موسكو تؤكد دعمها الثابت لسيادة سورية ووحدة أراضيها

جددت روسيا التأكيد على دعمها الثابت لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستعدادها لمواصلة مساعدة الشعب السوري بشكل فعال في محاربة الإرهاب الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف اليوم مع سفير سورية في موسكو رياض حداد وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها.

وجاء في البيان إن الجانبين تبادلا خلال اللقاء الآراء حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في سورية.

ولفت البيان إلى أنه تم خلال الحديث تركيز الاهتمام بشكل خاص على قضايا التعاون بين الجانبين من أجل إعادة إعمار سورية.

وكان بوغدانوف بحث مع السفير حداد خلال لقائهما أيضاً في الـ 24 من الشهر الماضي الحل السياسي للأزمة في سورية.