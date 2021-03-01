وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق مساء اليوم وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال مصدر عسكري لـ سانا: في تمام الساعة 10.16 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض الأهداف في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لاعتداءات إسرائيلية متكررة خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية حيث كان يتدخل العدو الإسرائيلي بشكل مباشر لدعم التنظيمات الإرهابية.