وفيات كورونا حول العالم تتجاوز المليونين و542 ألف

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من مليونين و542 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 ولغاية الآن.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 114658204 إصابات، وإجمالي حالات الوفاة إلى 2542373 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 90179044 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الوفيات والإصابات بتسجيلها 525807 حالة وفاة من أصل 29245418 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 157193 حالة وفاة من أصل 11112012 إصابة، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا بتسجيلها 254942 حالة وفاة من أصل 10551259 إصابة.