32 فناناً يتأملون العزلة الجماعية في “ريدزون”

تحت عنوان “فضاءات داخلية” تنطلق في 4 آذار/مارس المقبل، الفعالية الرقمية من مهرجان “ريدزون” السنوي الذي تنظمه “مؤسسة المورد الثقافي”.

ويتواصل المهرجان عبر الفضاء الافتراضي لمدة 4 أيام بمشاركة 32 فناناً وفنانة من السودان والمغرب ومصر وسوريا وتونس ولبنان والأردن والجزائر والعراق.

وتجمع الدورة الجديدة 26 مشروعاً لفنانين بصريين وتعرض مشاريع سينمائية وعروض أداء وتقدم أعمالاً موسيقية.

وتدعو هذه النسخة إلى “استكشاف الفضاءات الداخلية التي صنعت حياتنا خلال العام الماضي بعيون فنانين مختارين تتراوح رؤاهم بين التأمل الداخلي وفوبيا الأماكن المغلقة. بتأمّلهم في تجربة العزلة الجماعية، يشارك الفنانون تناقضات الهدوء والقلق، الإبداع والفراغ، الحزن والغضب”.

ويضم البرنامج الرئيسي ثلاثة عناوين هي “كلوز آب” و”زووم إن” و”أجساد إفتراضية”، كما تضمّ نسخة “فضاءات داخلية” جلسة حوارية بعنوان “الحجر والإبداع” تبث عبر “راديو الحارة” في بيت لحم، تجمع فنانين وعاملين في المجال الفني هم خيام اللامي (العراق)، ليلى سليمان (مصر)، منال سويسي (تونس)، يزن خليلي ويوسف أنسطاس (فلسطين).

وستكون هذه الأعمال متاحة على الموقع الإلكتروني للمهرجان.