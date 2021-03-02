إطلاق نار داخل مدرسة بولاية أركنساس الأمريكية

فتح مراهق أمريكي النار داخل مدرسة في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس الأمريكية، ما أدى لمقتل طالب فيها.

وقال كيلفن سيرجنت رئيس شرطة باين بلاف: إن “مراهقا يبلغ من العمر 15 عاماً قتل أحد زملائه في مدرسة (واتسون تشابل جونيور) الثانوية أثناء الاستراحة وتم توقيفه ”، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المدرسة بعد حادث إطلاق النار، وفق ما نقلته صحيفة (يو.اس.تودي).

وأضاف سيرجنت إن مطلق النار هرب لكن كلب تعقب عثر عليه.

وبحسب الكثير من الإحصائيات تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حوادث إطلاق النار وما ينتج عنها من ضحايا عدا عن مناطق الحروب والنزاعات في العالم.