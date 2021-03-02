العدوان السعودي يرتكب مئة خرق في الحديدة خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته مئة خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات في الحديدة قوله إن من بين الخروقات تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمدينة والمنظر و19 غارة لطائرات تجسسية في أجواء حيس والمنظر والتحيتا والدريهمي والفازة والتحيتا.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم هذا الاتفاق.