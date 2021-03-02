اليمن تدين العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دمشق

أدانت اليمن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط دمشق مساء أمس الأول.

حيث أكد مصدر في وزارة الخارجية اليمنية، في بيان له، حق سورية المشروع في الرد والدفاع عن سيادة ووحدة وسلامة أراضيها والتصدي بكل ما تراه مناسباً من الوسائل لأي انتهاكات إسرائيلية جديدة مشدداً على وقوف الشعب اليمني إلى جانب سورية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمنها واستقرارها، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

ودعا المصدر المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للاضطلاع بدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وسياساتها الهمجية التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.