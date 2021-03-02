02, 03, 2021 - 8:13 مساءً

كورونا حول العالم.. قائمة الدول الأكثر تضرراً

صحة   0

أظهر إحصاء خاص بفيروس كورونا أن ما يزيد على 114.34 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.

ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و639664 حالة، بحسب وكالة “رويترز”.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: 

                  الوفيات     الإصابات المؤكدة 
أمريكا         513721     28681793
الهند           157157      11112241
البرازيل       254942      10551259
روسيا          191882      4257650
بريطانيا       122953      4182009
فرنسا          86803        3760671
إسبانيا         69609        3204531
إيطاليا         97945        2938371
تركيا            28569         2701588
ألمانيا          70078        2444601

قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: 

                     الوفيات   الإصابات 
28 – العراق    13428    699088
34 – المغرب   8637    483766
39 – الإمارات   1238    394050
40 – الأردن     4701    391090
41 – السعودية 6500   377700
42 – لبنان       4743    376938

وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول المذكورة.

Siwar Deeb

سوار ديب - سوري الجنسية من مواليد دمشق 1988، أعمل كمصور صحفي و محرر من العام 2009، حاصل على اجازة في إدارة الأعمال من جامعة البعث في مدينة حمص السورية.

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