كورونا حول العالم.. قائمة الدول الأكثر تضرراً
أظهر إحصاء خاص بفيروس كورونا أن ما يزيد على 114.34 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.
ووصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و639664 حالة، بحسب وكالة “رويترز”.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.
قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الوفيات الإصابات المؤكدة
أمريكا 513721 28681793
الهند 157157 11112241
البرازيل 254942 10551259
روسيا 191882 4257650
بريطانيا 122953 4182009
فرنسا 86803 3760671
إسبانيا 69609 3204531
إيطاليا 97945 2938371
تركيا 28569 2701588
ألمانيا 70078 2444601
قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الوفيات الإصابات
28 – العراق 13428 699088
34 – المغرب 8637 483766
39 – الإمارات 1238 394050
40 – الأردن 4701 391090
41 – السعودية 6500 377700
42 – لبنان 4743 376938
وأشارت وكالة “رويترز” إلى أنها تعتمد في إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول المذكورة.