مجلس جامعة طرطوس يؤكد على سرعة إصدار النتائج الامتحانية

البعث ميديا-طرطوس-وائل علي

أكد د. عصام الدالي رئيس جامعة طرطوس خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة الذي تصادف مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الجامعي الأول على إصدار النتائج الامتحانية بالسرعة القصوى وإعلان برامج الدروس النظرية والعملية للفصل الثاني بالتنسيق مع اتحاد الطلبة وتأمين مستلزمات العملية التدريسية مادياً وبشرياً ولوجستياً.

وحول مسابقة أعضاء الهيئة الفنية أكد “الدالي” انتهاء مقابلات المقبولين وإرسال أضابيرهم إلى الكليات للبت في القبول النهائي واحتساب الدرجات في حال تنافس أكثر من متقدم على مقعد واحد، لإصدار قرارات تعيينهم أصولاً.

وعن مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية فقد أرسلت أضابير المتقدمين وصور شهاداتهم الجامعية لوزارة التعليم العالي لدراستها والتدقيق في تطابق الشهادات مع إعلان المسابقة لدراسة الأضابير في المجالس الجامعية المختصة ضمن كل جامعة.

أما مسابقة المعيدين فيتم الآن إعداد دراسة للأعداد المقترحة بما يتوافق مع حاجة الأقسام.

من جهة ثانية أكد مجلس الجامعة أهمية انعقاد مجالس الوحدات النقابية في الكليات والمعاهد وتقديم المقترحات والعمل على تلبيتها من قبل الجامعة بما يخدم العمل النقابي.

وأكد المجلس ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا لضمان حسن سير العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وشدد رئيس الجامعة على الإسراع بإصدار قرارات التخرج والمصدقات الجامعية لخريجي الفصل الدراسي الثاني والدورة التكميلية انسجاماً مع تأكيدات مجلس التعليم العالي وعدم إرسال أي تمديد لأي موظف أو عضو هيئة تدريسية يتعارض مع القرارات الحكومية الأخيرة ووفقاً للحاجة الماسة لاختصاصه.

وقرر المجلس إيفاد معيدي كلية السياحة إيفاداً داخلياً لجامعة دمشق وتمديد تسجيل الطلاب حتى ٣/١٨ الجاري وتغيير اسم قسم التخدير والإنعاش إلى قسم التخدير والإنعاش وتدبير الألم.

مما تمت مناقشة العملية التدريسية وشؤون الطلاب بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الجامعة وطلابها.