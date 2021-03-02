نظام أردوغان يعتقل 68 شخصا بينهم عسكريون

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم 68 شخصا بينهم عسكريون وضباط في الجيش وذلك في حملات أمنية متزامنة شملت 10 ولايات والعاصمة أنقرة بذريعة صلتهم بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت صحيفة توداي زمان: أن عمليات الاعتقال تمت بناء على مذكرات اعتقال كانت نيابة أنقرة أصدرتها بحق هؤلاء الاشخاص بحجة ارتباطهم بحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، مشيرة إلى أن بينهم عقيدا وأربعة ضباط برتبة مقدم وعقيدا متقاعدا ونقيبا تم تسريحه من الجيش وطالبا عسكريا سابقا إضافة إلى مدنيين.