الأحد المقبل.. إطلاق حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال

تطلق وزارة الصحة، يوم الأحد المقبل، حملة التلقيح الوطنية الأولى لعام 2021 ضد شلل الأطفال وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى الـ 5 سنوات، بغض النظر عن اللقاحات السابقة.

الوزارة أوضحت بأن الحملة تنطلق الأحد 7 آذار الجاري وتستمر حتى الـ11 منه، وتنفذ في المراكز الصحية بمختلف المحافظات وعبر الفرق الجوالة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفتت إلى ضرورة مراجعة الأهالي المراكز الصحية والفرق الجوالة مصطحبين أطفالهم دون الخمس سنوات لأخذ اللقاح عن طريق الفم، بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، مبينة أن اللقاح يحمي الطفل والمجتمع من مرض شلل الأطفال الخطير الذي يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة.

وتهدف الحملة إلى الوصول لنحو 8,2 مليون طفل في مختلف المحافظات، بحسب الوزارة، موضحة بأنها أتمت الاستعدادات الفنية واللوجيستية لإطلاق الحملة والوصول إلى جميع الأطفال دون الخمس سنوات، حيث يشارك بتنفيذ الحملة نحو 9100 عامل صحي.

وأكدت الوزارة أن اللقاح مجاني وآمن وموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أن الاستجابة المناعية للقاحات لا تعطل أو تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للأطفال تجاه كوفيد 19 ولا تمنع الأعراض الشائعة مثل الرشح أو الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط من التلقيح.