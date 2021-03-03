الخارجية المصرية: سورية دولة مهمة في صون الأمن القومي العربي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري مجددا، موقف بلاده الداعي إلى خروج قوات الاحتلال الأجنبية من سورية والقضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.

وشدد شكري في كلمة له خلال أعمال مجلس الجامعة العربية على أنه لا بديل من الحل السياسي للأزمة في سورية وعلى ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية المدعومة خارجياً والتي تتسبب بمعاناة شعبها، مشيرا إلى أن سورية دولة فاعلة ومهمة في صون الأمن القومي العربي وقال: “إن عودة سورية دولة فعالة ومستقرة أمر حيوي من أجل صون الأمن القومي العربي”.