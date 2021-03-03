بايدن يسحب ترشيح تاندين في أول هزيمة له بمجلس الشيوخ

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بعد الرفض القاطع الذي أبداه أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب وذلك في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في المجلس.

وقال بايدن في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “لقد قبلت طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض”.

وأتى هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد أنهم سيصوتون ضد تثبيت تاندين بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.