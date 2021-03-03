بيلاروس تؤكد دعمها لسورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

أكدت بيلاروس دعمها لحق سورية في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وشدد أندريه سافينيخ رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في مجلس النواب البيلاروسي خلال لقائه سفير سورية لدي جمهورية بيلاروس محمد العمراني، على أن بلاده تقف إلى جانب سورية في وجه الإجراءات الاقتصادية القسرية الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية عليها.

بدوره أعرب السفير العمراني عن تقدير سورية للموقف البيلاروسي الداعم لها في حربها على الإرهاب مؤكداً وقوفها إلى جانب بيلاروس في وجه محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأكد الجانبان أن العلاقات التي تربط سورية وبيلاروس هي علاقات صداقة تاريخية متينة مشددين على أن هناك رغبة مشتركة في تعزيزها على مختلف الصعد.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال البرلماني بما يسهم في تمتين الروابط القائمة بين مجلس الشعب السوري ومجلس النواب البيلاروسي وبين الشعبين الصديقين.