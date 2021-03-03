درجات الحرارة تنخفض.. وهطولات غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر، خاصة على المناطق الساحلية.

ولفتت المديرية بأن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الجنوبية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق، ويكون الجو غائماً ماطراً على فترات وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية والبادية.