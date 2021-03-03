“قسد” تختطف مدنيين بقرية عب التينة على طريق الحسكة تل تمر

أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على مداهمة قرية عب التينة على طريق عام الحسكة تل تمر بريف الحسكة الغربي واختطاف مدنيين اثنين منها، وذلك في إطار جرائمها المتواصلة للتضييق على الأهالي في منطقة الجزيرة السورية.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” تستقل سبع سيارات أمريكية نوع همر داهمت قرية عب التينة 30 كم على طريق عام الحسكة تل تمر بريف الحسكة الغربي واختطفت مدنيين اثنين واقتادتهما إلى جهة مجهولة، مشيرة إلى أن عملية مداهمة القرية رافقها إطلاق مسلحي ميليشيا “قسد” الرصاص بالهواء لبث الخوف والرعب بين الأهالي الرافضين أساسا لوجود الميليشيا.

وتشهد معظم مناطق ريف دير الزور والحسكة والرقة الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” حالة غضب ورفض شعبي لتلك الميليشيا ظهرت عبر احتجاجات شعبية واسعة تطالب بطردها من قراهم وبلداتهم.