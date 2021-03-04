لامبارد يتصدر قائمة لاعبي خط الوسط الأكثر تسجيلاً للأهداف في أوروبا
تصدر اللاعب فرانك لامبارد قائد فريق تشيلسي والمنتخب الإنكليزي السابق قائمة أكثر لاعب وسط تسجيلا للأهداف في القارة الأوروبية بمختلف المسابقات في القرن الحادي والعشرين.
ووفقا لموقع ترانسفير ماركت الرياضي فإن لامبارد تصدر القائمة حيث سجل رصيد 261 هدفا مع أندية تشيلسي ووست هام يونايتد ومانشستر سيتي ومنتخب إنكلترا بينما جاء ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق بالمركز الثاني برصيد 206 أهداف.
وجاء في المركز الثالث بالقائمة الهولندي رافائيل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق برصيد 194 هدفا.