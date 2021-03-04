مؤسسة السينما تخرج الدفعة الخامسة من طلبة دبلوم علوم السينما وفنونها

أقامت المؤسسة العامة للسينما حفل تخرج 18 من طلاب الدفعة الخامسة من دبلوم علوم السينما وفنونها وذلك على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون.

الحفل الذي حضره الأساتذة المحاضرون وأهالي الطلاب وحشد من المهتمين بالفن السابع تضمن فقرات فنية راقصة منوعة ولوحات استعراضية من تنفيذ فرقتي سوريانا وشهرزاد للمسرح الراقص وتمثيل النجمة عبير شمس الدين ونور كيوان وعرضا بصرياً يحاكي السينما السورية والعالمية وعالمها ما أضاف رونقاً بصرياً وفنياً خاصاً على الحفل الذي كان من سيناريو وإخراج عوض القدور.

وتحدث مدير عام مؤسسة السينما مراد شاهين في كلمته قائلاً “بعد أن أصبح انخراط الشباب السوري في صلب العمل السينمائي هدفاً مهماً من أهداف مؤسسة السينما وضرورة ملحة لاستمرارية هذه العملية بشكل يعبر بكل أمانة عن الهوية الجامعة لأبناء المجتمع السوري كان لابد من العمل معهم من خلال دورات ذات طابع سينمائي معرفي تغنيهم وتشبع حاجتهم لمثل هذا النوع من المعارف ليكونوا قادرين على الاستخدام الأمثل للفنون الإبداعية في العمل السينمائي”.

وأضاف “كانت فكرة الدبلوم السينمائي الذي حقق انجازاً مهماً على صعيد نشر مفردات هذه الثقافة وطريقة العمل بها وكيفية العمل على تطويرها وإثبات أنفسهم أمام هذا الفن الصعب وإيجاد كراسي تعليمية لهم ضمن الظروف المتغيرة والمتجددة إيماناً من الوزارة بضرورة إشراك الشباب السوري الذي يتمتع بالموهبة والكفاءة في العمل الثقافي وخلق الظروف الملائمة لجذب المواهب وأصحاب الملكات والعمل معهم واتاحة الفرص المناسبة لهم”.

يذكر أن دبلوم العلوم السينمائية وفنونها هو دورة تدريبية طويلة تمتد على مدار عام دراسي كامل تقيمه سنوياً المؤسسة العامة للسينما بالتعاون مع المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني.