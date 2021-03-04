مبادرة لتجميل مدارس ومنشآت تعليمية في درعا

بمبادرة من هيئة “مار افرام” السريانية في درعا، انطلق مشروع تجميل عدد من المدارس والمنشآت التعليمية في درعا، عبر رسم لوحات تحمل أفكاراً ذات طابع توعوي وإرشادي.

المبادرة هي الأولى من نوعها وبدأت وفقاً لمشرفها الفنان التشكيلي سعد شوقي من “مدرسة بنات درعا الغربية” وانتقلت إلى مبنى كليات درعا بالبانوراما، لتشمل في مراحلها القادمة منشآت ومدارس ومديريات معنية بالقطاع التربوي والجامعي.

وأكد شوقي أن “الغاية تجميل الجامعات والمدارس برسم لوحات إرشادية وبنفس الوقت الحض على العمل والدراسة من أجل مستقبل أفضل”، لافتاً إلى أن “المبادرة مستمرة لملء المساحات الفارغة في المنشآت التعليمية”.

وأبدى المشاركون سعادتهم بهذه المبادرة التي “تنم عن الوعي” لافتين إلى “أهمية توسيع المشاركة لملء المساحات الفارغة بالمنشآت التعليمية بلوحات فنية وإرشادية.”