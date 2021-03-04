9 قتلى و4 جرحى إثر تحطم مروحية عسكرية شرقي تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء تحطم مروحية عسكرية في شرق البلاد اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان لها: فقد الاتصال مع مروحية من نوع Cougar بعد ظهر اليوم، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مدينة بينكل متوجهة إلى مدينة تاتوان.

وتم العثور على المروحية المفقودة محطمة، بالإضافة إلى جثث تسعة قتلى وأربعة جرحى، وذلك بعد عملية بحث باستخدام طائرات مسيرة ومروحية أخرى من طراز “CN-235”.

وأشار البيان إلى أن الجهود تبذل حاليا من أجل نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم يكشف البيان حتى الآن أي معلومات عن سبب الحادث.