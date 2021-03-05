الاحتلال التركي يجدد اعتدائاته على تل رفعت ومنغ بريف حلب الشمالي

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتهم بالقذائف على المنازل في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ انطلاقاً من المناطق التي يحتلونها بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “عدداً من القذائف الصاروخية أطلقها مرتزقة الاحتلال التركي من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي بريف حلب سقطت على المنازل السكنية في مدينة تل رفعت وأطراف بلدة منغ بالريف الشمالي لحلب ما تسبب بوقوع دمار في المنازل”.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة لها المنتشرة في مناطق عفرين واعزاز بريف حلب الشمالي بشكل متكرر مدينة تل رفعت بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي.